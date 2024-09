Maltempo, allerta arancione nell'Empolese Valdelsa

Nei Comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino e Vinci è stata diramata un’allerta arancione per i rischi idrogeologico-idraulico e temporali forti dalla mattina di domani, domenica 8 settembre, fino alla mattina di lunedì 9 settembre.

Nei Comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione e Montespertoli è stata diramata un’allerta codice giallo per i rischi idrogeologico-idraulico e temporali forti dalla mattina al pomeriggio di domani, domenica 8 settembre. Dal pomeriggio, l’allerta passerà in codice arancione fino alla mattina di lunedì. Oggi, sabato, non si registra nulla da segnalare, mentre domani, nel corso della mattinata, ci sarà la possibilità di temporali localmente forti nelle zone interne centro settentrionali.

Dal tardo pomeriggio nuova intensificazione delle precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, anche di forte intensità, a partire dalle zone di nord ovest e in rapida estensione al resto della regione.