Maltempo Zona del Cuoio, allagamenti e disagi: si raccomanda di non uscire in auto

Forti disagi anche nella Zona del Cuoio per le forti piogge durante tutta la giornata. Una della situazioni più complicate si registra a Santa Croce sull'Arno. Allagamenti e tombini saltati le problematiche più importanti, ma al momento si fa sapere che "non ci sono persone ferite o interventi di soccorso, e i danni sono limitatissimi". Al momento, però, non smette di piovere.

Santacroce

Il comune di Santacroce ha emesso una raccomandazione ufficiale ai cittadini, "invitando a non uscire di casa e, soprattutto, a non mettersi alla guida". La situazione è resa pericolosa dal fatto che in alcune zone potrebbero essere saltati alcuni tombini, con il rischio che le ruote dei veicoli vi finiscano dentro, provocando incidenti. In particolare in via del Ramo, via Primo Maggio e via del Bosco è stata interdetta la circolazione, mentre si raccomanda di non percorrere viale Buozzi e la zona industriale.

Da quanto appreso una delle idrovore non si sarebbe attivata, provocando l'inondazione delle fogne. L'altra idrovore è partita e i tecnici sono al lavoro per risolvere la situazione nella prima idrovora che nelle prossime ore dovrebbe quindi riessere attivata.

È stato aperto il COC comunale, e il sindaco Giannoni è in giro per la città con la Protezione Civile.

Castelfranco di Sotto

Minori le problematiche a Castelfranco di Sotto. Il sindaco Fabio Mini sta aprendo il COC comunale ed è in città con gli uomini della Protezione Civile. Vale anche qui la raccomandazione a non prendere l'auto nelle aree aallagate, ma a scopo precauzionale. Al momento, infatti, non risultano tombini saltati o problematiche gravi.

Risulta qualche scantinato allagato, e si sta censendo le strade più a rischio per disporne la chiusura.

