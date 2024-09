Misericordia e Pubblica Assistenza di Santa Croce insieme per l'emergenza sanitaria

Misericordia e Pubblica Assistenza in occasione di settembre in Piazza 2024 a Santa

Croce sull’Arno si uniscono per diffondere la cultura dell’Emergenza Sanitaria. Due

giornate dove i volontari hanno creato momenti pubblici partecipati con scenari e

simulazioni di soccorso in caso di arresto cardiaco e trauma utilizzando presidi

disponibili sulle ambulanze come DAE (defibrillatore semiautomatico esterno),

spinale, monitor multiparametrico. Ambulanze che svolgono giornalmente servizi

sanitari al cittadino con soccorritori che seguono protocolli operativi come BLSD ed

SVT condivisi.

Entusiasmo di tutti volontari e ottima sinergia collaborativa

sottolineata dai Formatori delle due associazioni, dal Governatore della Misericordia

Alessandro Scaldovi e dal Presidente della Pubblica Assistenza Marco Remorini .

Fonte: Misericordia e Pubblica Assistenza Santa Croce sull'Arno