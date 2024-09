Porto di Piombino: violenta tromba d'aria sradica il gabbiotti al varco 3

Una tromba d'aria ha colpito nella serata di oggi il porto di Piombino, rovesciando un gabbiotto al varco numero 3 dei traghetti dove all'interno si trovava un vigilante che è rimasto leggermente ferito. L'uomo è stato accompagnato al pronto soccorso in ambulanza ma non sarebbe grave. La tromba d'aria dopo aver divelto il casottino ha proseguito il suo percorso sulla via di Porto Vecchio portandosi dietro un po' di detriti ma, fanno sapere dal comune, senza creare ulteriori particolari problemi.