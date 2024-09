Pre-season Estra Pistoia Basket: contro Givova Scafati arriva la sconfitta

Il primo test con una pari avversaria di LBA finisce con una sconfitta per Estra Pistoia Basket che, nell’amichevole disputata all’EBK Arena di Roma, perde contro la Givova Scafati per 91-55 in un match che, purtroppo per i biancorossi, è stato in salita fin dall’inizio. Coach Calabria ha dovuto fare a meno, oltre che di Eric Paschall atteso in arrivo per la prossima settimana in città, anche di Elijah Childs che si è infortunato nei giorni scorsi, mentre capitan Gianluca Della Rosa è stato utilizzato col contagocce visto che in settimana si era allenato a scartamento ridotto causa qualche acciacco. Qualche assenza anche in casa Givova ma Scafati, fin dalle prime battute, ha messo le mani sulla partita non dando chance all’Estra di rientrare in scia.

Anche nel secondo quarto le cose non sono migliorate con i campani che hanno ampliato ulteriormente il divario, sfruttando i soli 10 punti messi a referto dai biancorossi nonostante siano stati concessi meno punti agli avversari. Nemmeno il rientro dagli spogliatoi dopo l’intervallo consente all’Estra di invertire la rotta, con la Givova che si sente in fiducia e trova canestri dai propri effettivi (6 in doppia cifra). Visto il divario, coach Calabria concede ampio minutaggio a tutto il roster presente nella trasferta a Roma, compresi i più giovani in modo da fargli maturare esperienza a certi livelli. Alla fine il miglior marcatore dell’Estra è Luka Brajkovic con 15 punti, unico dei suoi in doppia cifra.

Per la squadra, dopo il viaggio di rientro, un giorno di riposo e da lunedì di nuovo in palestra per lavorare in maniera ancora più dura e concentrata sui nuovi meccanismi offensivi e difensivi, senza dimenticare che da martedì la squadra farà ritorno al PalaCarrara visto che sono conclusi i lavori al parquet completamente rifatto. I prossimi appuntamenti della pre-season sono per il weekend del 14 e 15 settembre col Trofeo Lovari di Lucca: si parte sabato 14, alle ore 21, contro la Bertram Tortona.

GIVOVA SCAFATI- ESTRA PISTOIA 91-55

PARZIALI: 29-12, 48-22 (19-10), 74-36 (26-14), 91-55 (17-19)

GIVOVA SCAFATI: Mason 9, Tolbert 5, Gray 13, Timperi ne, Zanelli 14, Babilodze, Miaschi 10, Pinkins 12, Stewart 18, Sorokas 10, Ulaneo ne, Akin. All.: Nicola

ESTRA PT: Benetti 1, Della Rosa, Anumba 3, Boglio 2, Rowan 9, Forrest 9, Stoch, Cemmi, Saccaggi 9, Silins 7, Brajkovic 15. All.: Calabria

Fonte: Ufficio Stampa