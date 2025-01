Estra Pistoia perde il match casalingo contro l'EA7 Armani Milano

E’ amaro il debutto assoluto sulla panchina dell’Estra Pistoia Basket per il neo coach Gasper Okorn. In un PalaCarrara da tutto esaurito (3753 spettatori), i biancorossi sono debilitati dalle assenze di Maverick Rowan e Andrew Smith: con rotazioni così ridotte, il tecnico sloveno deve dare fondo a tutte le forze della panchina per controbattere una EA7 Armani Milano anch’essa con parecchie defezioni. Ma il gruppo italiano di coach Messina, più l’ottima prova di Armoni Brooks (28) ed il 59% da oltre l’arco dei tre punti mette in discesa la 14° giornata di LBA per i meneghini che vincono 82-115 imponendo l’ottavo stop consecutivo a Pistoia. Adesso c’è da aspettare l’arrivo di Derek Cooke Jr per rimpinguare il roster a partire dal prossimo impegno contro Trieste di domenica prossima, ultima giornata del girone d’andata.

PRIMO TEMPO In un PalaCarrara sold out vanno in scena 20’ di buona fattura, fra i migliori della stagione, con un’Estra che cerca di mettere la museruola alle bocche da fuoco dell’EA7. Silins dà il primo vantaggio da fuori (5-4 al 2’) poi sono gli ospiti a prendere il match in mano con Mirotic dalla lunetta e percentuali importanti dall’arco dei 6,75 con Tonut e Brooks. Nel finale di primo quarto in campo anche Paschall per il 19-27 del 10’.

Il secondo periodo è subito adrenalinico con l’Estra che prosegue nel break aperto (15-0 a cavallo dei quarti) con l’affondata di Paschall e la tripla di Forrest per il vantaggio (30-27). Milano è un po’ in difficoltà, la difesa dell’Estra fa buona guardia e ancora Forrest in campo aperto riporta avanti i suoi (37-36, poi 43-41 al 18’) ma Milano si rimette in carreggiata alla grande con Diop e Brooks scavando un nuovo solco all’intervallo lungo: 44-52.

SECONDO TEMPO Il terzo quarto è quello che decide la partita con l’Estra che inizialmente sembra connessa al match con un buon Silins (53-56) al 22’ ma Milano chiude ogni linea di passaggio all’attacco biancorosso che si spegne completamente. Per gli ospiti ci pensa un Brooks imprendibile nel tiro dall’arco contro ogni tentativo di difesa da parte di Pistoia e, con un parziale complessivo di 4-25 ospite, l’EA7 chiude i conti già a metà del terzo quarto (59-84). L’Estra torna a segnare con un mini-break di 6-0 con Paschall, Kemp e Christon ma è l’ultimo fuoco di paglia. L’ultimo quarto, dopo il 65-87 del 30’, è solo garbage time per arrivare al divario finale di 82-115.

IL TABELLINO DI ESTRA PT – EA7 ARMANI MI 82-115

PARZIALI (19-27, 44-52, 65-87)

ESTRA PT: Benetti ne, Christon 17, Della Rosa 1, Anumba 3, Paschall 7, Grieco ne, Kemp 15, Forrest 24, Boglio, Saccaggi, Silins 15. All.: Okorn

EA7 MI: Mannion 13, Bortolani 3, Tonut 15, Bolmaro 9, Brooks 28, Ricci 5, Flaccadori 11, Diop 11, Caruso, Mirotic 11, Gillespie 9. All.: Messina

ARBITRI: Rossi (Arezzo), Borgo (Vicenza), Patti (Pescara)

NOTE: Spettatori: 3753 (2356 abbonati, 1397 paganti). Usciti per cinque falli: Kemp (PT). Fallo tecnico: panchina Milano al 15’, Christon (P) al 27’30”.

Fonte: Comunicazione e Stampa A.S. Pistoia Basket 2000

