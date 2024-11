Pistoia Basket Junior, i risultati dell'ultimo weekend di gare: bilancio con 2 vittorie e 3 ko

Due vittorie e tre sconfitte nel bilancio dell’ultimo weekend del Pistoia Basket Junior che adesso si appresta a vivere, con l’Under19 Eccellenza, l’elettrizzante appuntamento della NextGen Cup con le prime quattro partite in programma a Varese per i ragazzi di coach Eduardo Perrotta. Vediamo, intanto, cosa è successo in casa biancorossa negli ultimi giorni.

UNDER19 Dopo aver incassato la seconda sconfitta stagionale in casa della capolista Faenza, Novori e compagni si sono rimessi in carreggiata superando, al PalaCarrara, la Virtus Siena per 77-61 (parziali 18-7, 40-29, 56-53) grazie ad un ottimo rush finale: una partita vissuta sulle montagne russe con i primi 20′ in controllo prima di subire la rimonta senese nel terzo periodo che costringe i nostri ragazzi a rivincere nuovamente la partita concedendo agli ospiti soltanto otto punti nell’ultimo quarto. Pistoia che resta nel gruppo al secondo posto a -2 dalla vetta e tornerà in campo mercoledì 27 in casa del Firenze Basketball Academy.

Tabellini: Fabi, Stoch 13, Chiti, Mongelli 7, Pinelli, Novori 23, Santi 10, Cecconi 4, Grieco, Cheick 20.

UNDER17 Ci ha creduto fino all’inizio dell’ultimo quarto la Sifra Under17 Eccellenza in casa del Firenze Basketball Academy per provare a piazzare il blitz esterno ma un ultimo periodo da soli 10 punti segnati non consente l’impresa. Al 40′ è 80-63 (parziali 22-19, 38-30, 56-53) per i padroni di casa: top scorer Angelini con 20 punti, in doppia cifra poi il solo Chiavacci (11). Adesso un weekend di pausa per i biancorossi che torneranno in campo il 1° dicembre in casa dell’ultima in classifica Pino Dragons Firenze.

Tabellini: Verdolini 2, Santini, Torre, Chiavacci 11, Salani 3, Angelini 20, Flauto 6, Fabi 6, Rosai 8, Lucchesini, Gai Pierallini 3, Pipolo 4.

UNDER15 Il percorso di duro lavoro in palestra per i ragazzi guidati da coach Mario Breschi va avanti ma per ora non certifica la prima vittoria stagionale. Al PalaCarrara, nell’ultimo incontro disputato, a passare è stata Calcinaia per 73-84 (16-17, 29-41, 51-57) con i biancorossi che si mangiano le mani per l’occasione sprecata. Sabato alle 16.30 al PalaMacchia di Livorno la sfida contro il Don Bosco: al termine della stessa una delle due compagini abbandonerà l’ultimo posto della graduatoria.

Tabellini: Popovic, Ribeiro 4, Grisolini, De Corso 6, Cioni 10, Cipriani 2, Bucci 13, Drovandi 19, Tosi 8, Francioni 11, Saudino, Lleshaj.

UNDER14 GOLD Quarta giornata e altrettante sconfitte per la truppa di coach Milani che nel derby del PalaBorrelli soccombe per 94-35 contro la Cestistica Pescia. Unica soluzione in questi casi: continuare gli allenamenti in maniera intensa per vedere dei miglioramenti. Prossima partita contro Etrusca San Miniato questo venerdì alle 18.30 all’Auditorium: sono le uniche compagini ancora a quota zero.

UNDER13 REGIONALE Il big match del girone d’andata, ovvero il derby contro La T Gema Montecatini, ha visto sorridere nuovamente i biancorossi che si sono imposti in trasferta per 64-72 rimanendo adesso da soli in testa alla classifica con tanto entusiasmo nello spogliatoio. E adesso alle porte c’è il derbyssimo contro l’Endas Pistoia domenica mattina alle 11 alla palestra del Liceo scientifico di viale Adua.