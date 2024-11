L'Estra si arrende contro Reggio Emilia che vince 101-84

Finisce 101-84 l’amichevole ufficiale disputata dall’Estra Pistoia Basket 2000 nel bel mezzo della pausa del campionato per permettere lo svolgimento delle partite di qualificazione delle Nazionali a Euro2025 (da segnalare, fra l’altro, 11 punti e 7 rimbalzi di Karlis Silins nella Lettonia). I biancorossi sono scesi in campo a Castellarano contro la Unahotels Reggio Emilia in occasione dell’inaugurazione del nuovo “Teatro dello Sport” in località Tressano.

Formazioni ampiamente rimaneggiate: Reggio Emilia che non aveva Michele Vitali, in Nazionale, e Lorenzo Uglietti; Estra che, oltre a Silins, doveva rinunciare ovviamente a Maurice Kemp ma c’è stato il debutto per Andrew Smith ed un test importante per Eric Paschall, alla fine migliore dei suoi con 18 punti.

Ritmi molto elevati in attacco con Pistoia che ha condotto in maniera importante nei primi 16-17′ di gioco, chiudendo avanti di 2 punti il primo quarto ed arrivando fino al +10 a metà del secondo grazie ad uno show balistico di Alfredo Boglio (4/5 da 3 nel solo periodo). Chiuso sotto all’intervallo per 52-49, l’Estra è rimasta in linea di galleggiamento fino al 60-59 del 25′ per poi subire il parziale decisivo da parte di Reggio Emilia che ha allungato sospinta dal duo Barford-Winston (39 punti in 2).

Adesso domenica di riposo e poi si torna alla settimana-tipo, con primo allenamento in programma lunedì, per preparare la ripartenza di LBA con l’anticipo di sabato al PalaVerde contro la Nutribullet Treviso.

UNAHOTELS R.EMILIA – ESTRA PISTOIA 101-84

REGGIO EMILIA: Barford 22, Gallo 7, Winston 17, Faye 8, Gombauld 9, Smith 9, Uglietti ne, Fainke 7, Grant, Chillo 11, Cheatham 11. All.: Priftis

PISTOIA: Christon 7, Benetti 11, Della Rosa 4, Anumba ne, Paschall 18, Rowan 11, Forrest 9, Boglio 12, Saccaggi 5, Smith 7. All.: Markovski

PARZIALI: 28-30, 52-49, 75-65

ARBITRI: Vita, Chersida, Moretti

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate