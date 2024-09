Ruba una tavola da sup: riconosciuto dalla vittima e segnalato all'autorità giudiziaria

I carabinieri di Pisa hanno deferito in stato di libertà una persona per furto.

A seguito di una segnalazione giunta al NUE, i militari sono intervenuti in una via del centro pisano, dove un utente aveva riconosciuto la persona che alcuni giorni prima gli avrebbe rubato la propria tavola da sup del valore di 450,00 euro.

Il riconoscimento dell’uomo, da parte della vittima, è avvenuto grazie alla visione, subito dopo aver subito il furto, dei filmati del sistema di videosorveglianza.

A seguito di accertamenti l'autore del furto è stato individuato e ritrovata così anche la refurtiva. Il soggetto è stato così segnalato alla competente autorità giudiziaria pisana.