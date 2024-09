Una serata dantesca a Cerreto Guidi: 'I primi tre canti dell’Inferno. Iniziamo un cammino'

E’promossa dall’Auser Cerreto Guidi Empolese Valdelsa, dai Camminatori Francigeni Cerretesi e dallo SPI Cgil Empolese Valdelsa, una coinvolgente serata dal titolo “I primi tre canti dell’Inferno. Iniziamo un cammino”, che sarà coordinata dal Dott. Fabio Cerboni con il patrocinio del Comune di Cerreto Guidi.

Appassionato della Divina Commedia, Fabio Cerboni accompagnerà i presenti in un viaggio introspettivo, un grande percorso, il cammino della vita che parte da una oscurità caotica ed evolve verso la luminosa e consapevole visione di Dio. E di se stessi.

Della poesia più lunga, più bella, e più ricca di messaggi della nostra letteratura, verranno presi in considerazione i primi tre canti dell’Inferno. Dopo alcuni cenni di presentazione e una succinta parafrasi, per far seguire il filo del discorso, Fabio Cerboni attualizzerà la lettura di quei canti, legandoli all’oggi.

L’iniziativa si terrà nella bella cornice di Piazza Dante Desideri, dietro al Municipio, con inizio alle ore 21,00. Previsti, fra gli altri, gli interventi di Donato Petrizzo e di Marino Vannetti. L’ingresso è libero.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa