Convocato il Consiglio Comunale a Montespertoli: di cosa si discuterà

Il Consiglio Comunale di Montespertoli si riunisce giovedì 12 settembre, alle ore 21:15, su convocazione della Presidente del Consiglio Jessica Ghizzani. L'Assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in Piazza del Popolo, 1. I cittadini sono invitati a partecipare in presenza, oppure, a seguire la seduta sul canale Youtube: https://www.youtube.com/c/ComunediMontespertoli-canaleufficiale

L'ordine del giorno prevede:

1. Surroga consigliere comunale dimissionario Salis Daniele e convalida consigliere eletto;

2. Approvazione verbale seduta precedente;

3. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

4. Comunicazione al Consiglio Comunale di prelevamenti dal fondo di riserva ai sensi dell'art. 166 del D.lgs 267/2000;

5. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito ai lavori pubblici effettuati nel periodo 01/01/2024 – 08/06/2024;

6. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito al Pef Alia per Taric anno 2024;

7. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito al pericolo di caduta rami di pino Piazza Ninni Cassarà – Anselmo;

8. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito alla pericolosità del manto stradale Via San Vincenzo;

9. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito alla detrazione IDA (Indennità di Disagio Ambientale) dalla Taric 2024-2025-2026;

10. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito alla riduzione delle tariffe dei servizi erogati da Alia;

11. Ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli ad oggetto: abrogazione della Legge 26 giugno 2024 n. 86 sulle disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a Statuto ordinario;

12. Ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli ad oggetto: “Ius Scholae”. Rapida approvazione della proposta di legge di modifica delle norme sulla cittadinanza italiana;

13. Surroga consigliere dimissionario in rappresentanza della minoranza in seno al Consiglio dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa;

14. Scioglimento consensuale anticipato della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra il Comune di Vinci ed il Comune di Montespertoli;

15. Presa d’atto di n. 4 nuove previsioni di pianificazione urbanistica da inserire nel redigendo piano operativo comunale non contenute nel vigente piano strutturale comunale.

