Corso per Volontari della Croce Rossa a Empoli

La Croce Rossa Italiana - Comitato di Empoli sta organizzando un nuovo Corso di accesso per Volontari!

Il corso inizierà mercoledì 18/09/24 alle ore 20:30 presso la sede operativa in Via Arnolfo di Cambio 60, Empoli.

Il corso darà la possibilità di affacciarsi alle basi del primo soccorso, che da sempre Croce Rossa Italiana si prefissa di insegnare al maggior numero di persone possibile!

Se hai più di 14 anni e sei interessato al volontariato è un’occasione da non perdere iscriviti sul nostro portale al link: https://gaia.cri.it/registrati/aspirante/

Per chi avesse problemi nell’iscrizione o volesse chiedere informazioni di persona i nostri Volontari hanno organizzato una serata apposita il giovedì 12/09/24 sempre presso la nostra sede in Via Arnolfo di Cambio 60, Empoli.

Per maggiori informazioni potete scrivere alla pagina facebook https://www.facebook.com/criempoli.it, su instagram https://www.instagram.com/crocerossaempoli/ oppure via mail: empoli@cri.it

Fonte: Ufficio stampa Croce Rossa Italiana - Comitato di Empoli ODV