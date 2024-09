Incontro per la frazione di Fiano, Più Certaldo: "Discussione animata. Sindaco non si aspettava contraddittorio simile"

Lunedì 2 settembre si è tenuto un incontro tra il sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli, i tecnici e gli assessori Renzi e Bagni con la comunità di Fiano per discutere il progetto di riqualificazione della frazione. La Lista Più Certaldo, rispetto a quanto già pubblicato sulla stampa, interviene nel merito del dibattito che si è aperto durante l'iniziativa, evidenziando che "è stato un incontro movimentato, il Sindaco pensava di spiegare il progetto di riqualificazione adottato nel 2021 annunciando che sarebbe stato finanziato nel prossimo consiglio di settembre. Pubblicamente ha spiegato che nelle sue intenzioni non immaginava un contraddittorio simile sui temi della frazione.Vi è però stata una discussione animata, sia la passione dei fianesi che tengono allo sviluppo del loro territorio, sia per gli ingiustificabili ritardi".

"Senza voler scendere troppo nel dettaglio - si legge nella nota - basti ricordare per chi era presente che per ben tre volte il sindaco si è rammaricato dell'accoglienza ricevuta tanto che ha riferito di voler ritirare il progetto, ci sono stati interventi di ex amministratori della stessa maggioranza che, senza voler polemizzare, hanno chiesto un maggiore attenzione alla frazione. Vi è stato il significativo intervento del Dott. Carmine Aliberti rappresentante di AVS che, ha ribadito di essere all'opposizione, ma ha invitato il Sindaco ad usare toni più umili ed evitare atteggiamenti arroganti, il Dott. Aliberti rappresentante oltre il 6% , (Campatelli ha vinto al primo turno con il 51,2 %, pertanto l'autorevole consiglio. È stato un monito pesante. Di tutto questo il Comune non ne ha dato notizia"





