Infiltrazioni d'acqua dopo il maltempo nelle scuole di Castelfranco

Dopo i problemi della scuola ex convento, nuove grane per le scuole di Castelfranco di Sotto. Il maltempo dell'ultimo fine settimana ha evidenziato alcune criticità nella scuola dell'infanzia di piazza Garibaldi ma anche alle elementari di via Magenta o al nido Il Bruco. Si tratta perlopiù di infiltrazioni d'acqua, in parte già verificate anche in passato come riferito dal personale scolastico.

All'asilo di piazza Garibaldi ci sono state sì infiltrazioni di acqua che hanno bagnato gli arredi nuovi, ma si sono anche staccati alcuni mattoni di rivestimento esterno da un sottogronda perimetrale. Alle elementari in via Magenta un po' d'acqua è entrata all'interno probabilmente da un infisso. A Il Bruco le infiltrazioni sono state molto più piccole.

Il sindaco Fabio Mini è subito intervenuto: “Non sono problemi gravi o strutturali, come hanno spiegato i tecnici dopo i sopralluoghi di lunedì scorso, ma denotano una trascuratezza nella gestione degli edifici scolastici e una scarsa attenzione di chi ci ha preceduto. Mattoni di rivestimento che si distaccano non possono essere sottovalutati, arredi nuovi che ora con ogni probabilità il comune dovrà ricomprare, sono indizio di una gestione dell'edilizia scolastica non attenta, non organizzata e non pianificata da parte dei nostri predecessori. Mini torna anche sulla vicenda della Giovanni XIII: "Un caso preoccupante. Da tempo si sapeva che bisognava intervenire su quell'ex convento ma nessuno aveva fatto niente. Noi partiamo da un presupposto diverso, garantire la massima sicurezza agli edifici scolastici, poi verrà anche tutto il resto”.

Dopo le piogge di domenica, lunedì 9 settembre i tecnici del comune hanno visionato tutte le criticità che si erano verificate nelle scuole e hanno già predisposto gli interventi necessari per sistemare le varie situazioni.

“La prima cosa da riparare è il distacco dei mattoni di rivestimento alla scuola dell'infanzia - spiega l'assessora ai lavori pubblici Monica Ghiribelli -. Abbiamo verificato che il problema fosse relativo solo a quel sottogronda e verrà ripristinato quanto prima. Poi c'è la questione degli arredi della scuola dell'infanzia di piazza Garibaldi che ora il comune dovrà ricomprare, si poteva evitare, se ci fosse stato un minimo di pianificazione. Inoltre stiamo lavorando per sistemare le altre piccole infiltrazioni, insomma prima dell'inizio delle lezioni alla scuola dell'infanzia dovrebbe essere tutto a posto, come negli altri edifici”.