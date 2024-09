Lutto nel giornalismo e nella musica, è scomparso Fausto Pirito

Si è spento all'età di 74 anni Fausto Pirito, conosciuto giornalista arrivato da giovanissimo in Toscana, a Pontedera. Nato in Calabria e cresciuto nelle Marche, Pirito si trasferì con la famiglia prima a Cecina e poi, quando aveva 17 anni, in Valdera dove è rimasto fino al pensionamento. Dopo la laurea in Giurisprudenza all'Università La Sapienza di Pisa, intraprese la carriera di giornalista, che l'ha reso noto per le molte collaborazioni con più quotidiani.

L'inizio degli anni Settanta come cronista nella redazione di Pontedera de La Nazione, poi del Telegrafo, Tele Libera Livorno, Tirreno, occupandosi di cronaca nera, giudiziaria, spettacoli e sport. Fino al settore cultura e spettacoli, al quale ha dedicato su diverse riviste e non solo, molti anni della sua carriera: Pirito dagli anni Ottanta ha lavorato a Telepiù, Tutto Musica & Spettacolo, Star+Tv e TuStyle.

Tanti i volti noti che Pirito ha conosciuto: in campo musicale è stato anche direttore artistico della manifestazione Rock Targato Italia, presidente dell'associazione Giornalisti Musicali del Centro-Nord Italia e molto altro, tra cui la pubblicazione del libro reportage "In viaggio con i Nomadi - 7 anni on the road" (Giunti Editore), sulle iniziative di solidarietà organizzate dal 1993 al 1999 con il gruppo emiliano dal Sud America, Africa fino all'oriente o ancora del libro, sempre edito da Giunti, "Vasco in concerto".

Parallelamente, è stato consigliere nazionale dell'associazione Italia-Tibet e, dal 1989 al 1996 ufficio stampa per l'Italia con funzioni di coordinatore delle conferenze del Dalai Lama. Insieme al monaco Massimo Stordi, attuale presidente dell'associazione Sangha Onlus, e con l'appoggio di Franco Battiato ha continuato negli anni a lavorare al progetto dei Monastero Buddista vicino a Pomaia, nel comune di Santa Luce in provincia di Pisa, che dopo un lungo percorso nel 2022 ha ricevuto il permesso a costruire.