Nuove RSA a Sovigliana, oggi il consiglio comunale. Presente il Comitato Salviamo la Collina dal Cemento

Alle 21.15 di stasera, martedì 10 settembre, si terrà, presso la Biblioteca Comunale di Vinci, il consiglio comunale in cui saranno votati gli ultimi atti preliminari al rilascio del permesso a costruire le nuove strutture RSA di Sovigliana. Il Comitato Salviamo la Collina dal Cemento sarà presente per manifestare nuovamente la contrarietà alla scelta del Comune.

"Sacrificare tre ettari di suolo agricolo per fornire alcuni servizi condannando per sempre il futuro della Collina, della sua pineta e dei suoi 50 olivi. Il Comitato sottolinea, per l’ennesima volta, che con volontà e capacità dell’Amministrazione i servizi utili per la cittadinanza possono (e devono) essere forniti sfruttando edilizia esistente e non consumando suolo. Nell’incontro di venerdì 6 settembre che si è tenuto a Sovigliana, Luca Mercalli, scienziato e climatologo di fama internazionale, ha ribadito più volte con una chiarezza desolante cosa succede quanto si cementifica: il suolo muore, per sempre, e non è più recuperabile. Anche laddove vengano rimossi asfalto e cemento, il suolo è perso. Saranno necessari molti secoli per ricreare 1 solo cm di suolo vivo. E, tra le altre cose, l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), il più autorevole ente Statale in materia, calcola in 100.000 euro il costo annuale per ettaro di suolo perduto a carico della collettività. Il Comitato dà appuntamento al Consiglio Comunale di stasera, invitando la cittadinanza che crede che le Amministrazioni non debbano disporre della cosa pubblica come fosse una loro proprietà, ma la debbano gestire preservandola prima di tutto per le generazioni future", così il comitato