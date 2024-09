Inizia la stagione sportiva, atlete e atleti di Montelupo in piazza

Tutto è pronto per l’avvio della nuova stagione, lo sono le oltre 300 atlete della Aspd Montelupo che questo sabato 14 settembre saranno le protagoniste della annuale Presentazione delle squadre 2024/25.

L’appuntamento è fissato per le ore 21 in piazza dell’Unione Europea, allestita per ospitare le numerose atlete e atleti che stanno già lavorando alla ripresa delle attività sportive. Si alterneranno sul palco, per l’evento patrocinato dal Comune di Montelupo Fiorentino, oltre alla pallavolo alla ginnastica artistica e ritmica, anche le squadre della USC Calcio Montelupo con i suoi altrettanto numerosi atleti, con il quale verrà condivisa la regia della presentazione.

Ospite speciale per la serata non poteva non essere il nuovo sindaco Simone Londi e l’assessore allo sport, nonché vice sindaco Francesco Desii, che saluteranno la cittadinanza e le numerose famiglie che accompagneranno in una serata di viva partecipazione la giovane futura generazione di adulti.

Ovviamente non è solo la presentazione delle squadre che animerà la giornata, poiché fin dalle 16.30 la piazza diventerà una divertente e animata palestra a cielo aperto, ci sarà la possibilità infatti per tutti i bambini e le bambine di provare gli sport che Aspd Montelupo solidamente propone nella sua sede ufficiale, il Palabitossi di Via Marconi, in cui settori giovanili e sportivi agonistici riscuotono sempre più successo, sia in termini numerici che di obiettivi raggiunti.

Musica giochi percorsi e molte istruttrici e allenatori saranno infatti disponibili a trascorrere un pomeriggio di sport e divertimento, assieme ai piccoli curiosi, che popoleranno la piazza.

I presidenti delle due associazioni sportive Elio Canzano, della Aspd Montelupo e Alberto De Luca, della Usc Montelupo Calcio hanno fortemente voluto questo evento comune in un momento di unione delle rispettive realtà sportive, che da anni collaborano nella gestione di spazi, che per molti giovani atlete/i rappresentano una seconda casa, nella quale trascorrono il loro tempo e in cui coltivano con impegno le proprie passioni.

