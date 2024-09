Certaldo celebra i giovani e le loro novelle con la presentazione del 'Piccolo Decameron' al Premio Boccaccio

Sabato 14 settembre, alle ore 10:30, al Parterre di Palazzo Pretorio a Certaldo Alto (FI) si terrà la presentazione del "Piccolo Decameron", la raccolta di novelle scritte dai ragazzi che hanno partecipato alla XII edizione del Premio Boccaccio Giovani e pubblicata dalla Federighi Editori. Questo evento rappresenta un'importante occasione per celebrare e valorizzare la creatività delle nuove generazioni, invitate a riflettere sul tema "Natura che salva e natura da salvare". Ispirandosi alle atmosfere del Decameron di Boccaccio, i giovani autori hanno esplorato il complesso rapporto tra l'uomo e l'ambiente, offrendo uno sguardo fresco e originale su un tema di grande attualità.

Alla presentazione interverranno Mariangela Molinari e Maria Teresa Venturi, componenti della giuria del Concorso letterario , Gianmarco Gronchi e Benjamin Buda, vincitori in precedenti edizioni. Parteciperanno inoltre Bernard Dika, portavoce del Presidente della Giunta Regionale con delega alle Politiche Giovanili e alla Innovazione, la scrittrice Marta Morazzoni, della Giuria del Premio Boccaccio. A moderare l'incontro sarà Maria Antonietta Cruciata.

L’ingresso all’evento è gratuito e aperto a tutti. Per coloro che non potranno essere presenti, l’incontro sarà trasmesso in streaming sul sito ufficiale del premio, www.premioletterarioboccaccio.it, consentendo così a un pubblico più ampio di seguire la presentazione.

Il "Piccolo Decameron" è un omaggio alla forza delle idee dei giovani, capace di trasportare il lettore in mondi naturali protetti e incantati, ricordando l'importanza della natura sia come fonte di salvezza che come bene da tutelare.

Cinquanta giovani scrittori e scrittrici da tutta Italia che hanno messo le loro penne al servizio della narrazione, guardando al presente ma soprattutto al futuro. Cinquanta novelle che fanno riflettere su ciò che ci circonda e su come tenercelo stretto. In un periodo storico dove la consapevolezza e il tema ambientalistico è centrale nella vita di tutti i giorni, questi giovani talenti hanno saputo interpretare al meglio questa tematica, dandone la propria visione. E così li ringrazia la Presidente della Associazione letteraria Giovanni Boccaccio, Simona Dei: “Ancora una volta avete messo una parte di voi e siete diventati parte viva di un messaggio forte che vogliamo dare insieme: vivere la natura come noi stessi, profondamente ma senza approfittarne, godendo di ogni suo dono ma senza depredarla”.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa