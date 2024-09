Concerti, letteratura, laboratori: a Fucecchio c'è 'Festivalto'

Tutto pronto per Festivalto, tre giornate a ingresso libero di concerti e incontri letterari, campus e laboratori per adolescenti, tavole rotonde su buone pratiche e attivismo, da venerdì 13 a domenica 15 settembre negli spazi all’aperto della Limonaia del Parco Corsini e in piazza Montanelli a Fucecchio.

“Cittadinanza attiva, tra memoria, comunità, arte ed ecologia” è il tema di questa terza edizione che vedrà ospiti, i giganti del rocksteady The Bluebeaters e il duca dell’organo Hammond Enri Zavalloni. Tommaso Sacchi con il suo libro "Il bosco dove tutto cominciò. Storia di una famiglia partigiana". E ancora, la tavola rotonda su responsabilità sociale d’impresa e sostenibilità e tante iniziative per avvicinare i giovani a tematiche ambientali. Per i fan della bici vintage ecco poi Cantilovers. Vi è venuto un certo appetito? Venerdì 13 e sabato 14, si cena alla Limonaia con le delizie di Sesamo.

Inaugurazione venerdì 13 settembre alle ore 18,30 nel Cortile della biblioteca comunale di Palazzo Corsini, dove lo scrittore e assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, presenterà il libro "Il bosco dove tutto cominciò. Storia di una famiglia partigiana", scritto insieme alla madre Rossella Köhler. Modererà Roberto De Ponti, direttore del Corriere Fiorentino. Saranno presenti Emma Donnini, sindaca di Fucecchio, Alberto Cafaro, assessore alla Cultura del Comune di Fucecchio e Alessandra Nardini, assessora con delega alla Cultura della Memoria della Regione Toscana. Dalle ore 21 spazio alla musica: sul palco della Limonaia del Parco Corsini un concerto tutto da ballare insieme al mago della tastiera vintage Enri Zavalloni e The Bluebeaters, la più giamaicana delle band italiane: ottima occasione per ascoltare il nuovo singolo “Non sento più”, che dà il titolo al tour estivo. A seguire dj set con Fritz Orlowski Dj e Gina Dj.

Per i fan della bici vintage ecco Cantilovers, che alle 10 dà il via alla ricca giornata di sabato 14 settembre: due giorni di escursioni tra le campagne di Firenze, Pisa e Pistoia con mountain bike rigorosamente anni 80/90 (quelle dotate di freni Cantilever, da cui il nome – per informazioni e iscrizioni infocantilovers@gmail.com – IG @cantilovers - avete un impegno? Cantilovers continua anche domenica 15). Sabato alle 10 iniziano anche le sessioni di yoga nel parco.

Alle ore 16,30 il workshop “L’agricoltura sostenibile: forse il progresso è ritornare al passato” con al centro il progetto sviluppato dalla sezione Giovani di Legambiente Circolo di Pistoia grazie al bando "Siete Presente. Con i giovani per ripartire - 2024", promosso da Cesvot e finanziato da Regione Toscana - Giovanisì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con il sostegno di Fondazione Caript. Con la partecipazione dell’azienda Canapennino di Sambuca Pistoiese che produce canapa biologica.

Alle 17.30 tavola rotonda su responsabilità sociale d’impresa e sostenibilità, a cui saranno presenti rappresentanti di grandi aziende come Dife, Granlatte - Granarolo, Mati 1909, Menichetti Glues and Adhesives, Probios, Rifó. Modererà Marco Benedetti, docente e vicepresidente di Chimica Verde Bionet. Tra i relatori anche il presidente di Legambiente Toscana Fausto Ferruzza e Giuseppina De Lorenzo della Regione Toscana. Si chiuderà con un triplo concerto: dalle 21 la psichedelia degli Indianizer, lo space-cowboy kraut dei Città Deserta, le colonne sonore di Larry Manteca.

Domenica 15 settembre Festivalto si sposta in piazza Montanelli, sempre a Fucecchio e sempre a ingresso libero. Alle 10,30 giochi e quiz dedicati alle tematiche del riciclo e della differenziazione dei materiali, nell’ambito della campagna “Rifiuti preziosi” di Dife Spa. A distribuire premi e gadget sarà la mascotte del progetto, Capitan Fernandone. Dedicata ai più piccoli anche “I nidi artificiali: laboratorio e mostra di realizzazione di nidi artificiali per uccelli selvatici”, sempre alle 10,30. Dalle ore 12 alle 13 il laboratorio “LAB ICI” per incentivare l’uso della bicicletta, e capirne gli aspetti tecnici e meccanici fondamentali per un uso corretto.

Tutte le iniziative sono a ingresso libero e gratuito. “L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è offrire a giovani e giovanissimi opportunità e testimonianze di cittadinanza attiva e pensiero critico. Temi importanti, presentati in un contesto volutamente informale, aperto alla socialità e allo svago”.

La tre giorni di Fucecchio è stata preceduta, il 7 settembre, da un’anteprime a Monte Sole (Bologna), curata da Ozono Factory, con lo spettacolo teatrale “Le Vacanze” scritto e diretto da Alessandro Berti e dalla performance artistica “Underneath” di Fossick Project (musica di Marta Del Grandi e animazione di Cecilia Valagussa) nonché dalla conferenza tenutasi al CEA di Acquerino (Sambuca Pistoiese) “L’Appennino Tosco – Emiliano: problematiche, opportunità e progettualità”, curata da Legambiente Pistoia, e conclude la rassegna di eventi del Comune di Fucecchio ("ESTATE44") dedicata all'80 esimo anniversario dell’Eccidio del Padule di Fucecchio.

Festivalto fa parte di Giovanisì Fest ed è organizzato da Lemon Associazione Culturale, con il sostegno di Regione Toscana, Fondazione Caript, Comune di Cerreto Guidi, Dife Spa, Ecopol Spa, Banca Cambiano SpA. Partner: Siedas, KeepOn Live, Legambiente Circolo di Pistoia, Cantilovers, Sesamo, Giovanisì Fest, Estate44. Con il patrocinio di Regione Toscana, Regione Emilia Romagna, Unione dei Comuni Montani Appennino Pistoiese, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Alto Reno Terme, Comune di Cerreto Guidi, Comune di Chiesina Uzzanese, Comune di Fucecchio, Comune di Larciano, Comune di Marzabotto, Comune di Monsummano Terme, Comune di Pescia, Comune di Pistoia, Comune di Ponte Buggianese, Comune di Sambuca Pistoiese, Comune di San Miniato, Comune di Stazzema, Comune di Vaglia, Comune di Vergato, Comitato Onoranze ai Martiri del Padule di Fucecchio. In collaborazione con Comune di Fucecchio, Legambiente Toscana, CEA Acquerino, Toscanabike, Parco Nazionale della Pace di S. Anna di Stazzema.