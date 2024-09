Investito giovane sui binari a Certaldo, interviene Pegaso

Un nuovo investimento è avvenuto nell'Empolese Valdelsa dopo quello di qualche giorno fa a Empoli. Un giovane è rimasto gravemente ferito dopo l'impatto con un convoglio nei pressi di Certaldo.

I vigili del fuoco, la Misericordia di Certaldo e l'automedica sono intervenuti verso le 6.30 di oggi, mercoledì 11 settembre, sui binari non lontano da viale Matteotti. A rimanere ferito è stato un 25enne.

È stato necessario l'intervento di Pegaso, che ha caricato il giovane e lo ha portato a Le Scotte di Siena.

