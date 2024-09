Più di 300 bambini e bambine a Empoli per 'Puliamo il Mondo'

Puliamo il Mondo a Empoli raggiunge la 32esima edizione e raduna a sé oltre 360 bambine e bambine delle classi quarte e quinte delle scuole primarie del territorio. Oltre a questo, l'edizione 2024 avrà una novità: anche un'azienda empolese parteciperà alla raccolta dei rifiuti.

LE DICHIARAZIONI - "Anche quest'anno il Comune di Empoli partecipa con piacere all'iniziativa insieme a Legambiente - commenta l'assessora alla Transizione Ecologica Laura Mannucci - . La novità di questa edizione è la partecipazione anche di una delle aziende con sede nel nostro territorio. Credo che da questa iniziativa sia fondamentale che passi il messaggio che facendo ognuno la nostra parte possiamo contribuire a mantenere pulito il posto dove viviamo. Oltre a non abbandonare rifiuti in giro, se raccogliessimo anche solo una cartaccia mentre siamo a fare una passeggiata nel parco, a fine giornata lasceremo più pulito e vivibile. "Puliamo il mondo" è un imperativo che dovrebbe essere applicato ogni giorno in ogni luogo" .

LE INIZIATIVE SUL TERRITORIO - Il primo evento è dedicato alle scuole. Venerdì 20 settembre dalle 9 alle 12 , i più piccoli si dedicheranno alla pulizia delle aree verdi pubbliche nelle vicinanze delle loro scuole. Agli 'operatori ecologici per un giorno' sarà fornito tutto il materiale per la pulizia, con tanto di gadget per ricordare questa giornata ecologica.

Il progetto, ormai in azione da decenni, prevede il supporto delle associazioni di volontariato sociale e ambientali presenti sul territorio, oltre ad Alia Multiutility.

La vera novità riguarda venerdì 27 settembre, quando nel pomeriggio i dipendenti della Sto Italia Srl del Terrafino, azienda dedita a soluzioni di edilizia sostenibile, si dedicheranno alla ripulitura di un'area specifica della zona industriale.

Infine l'evento ufficiale, sabato 28 settembre. Per 'Puliamo il Mondo in Toscana', nell’ambito del protocollo d’intesa triennale stipulato tra Legambiente Toscana e ANBI, verranno coinvolti cittadini e tutti i consorzi di bonifica per la pulizia che si concentrerà lungo le sponde dell’Arno.

COS'E' PULIAMO IL MONDO - Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale dal 1993 ad oggi. In Italia, il ruolo di comitato organizzatore a livello nazionale è svolto da Legambiente che sui vari territori collabora con un insieme di associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine, per la raccolta di rifiuti abbandonati.

Puliamo il mondo nel Comune di Empoli è organizzato in collaborazione con il Circolo Legambiente Empolese Valdelsa, con il patrocinio del Comune di Empoli, coinvolge scuole e associazioni del territorio come ANPAS, Misericordia di Empoli e Filo d'Argento.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa