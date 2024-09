Leggerissimo: "Amico mio", di Gianmarco Perale

Molti romanzi hanno provato a analizzare un periodo complesso come l'adolescenza. In pochi sono riusciti a trarne la vera essenza. Uno di questi è senza dubbio "Amico mio", pubblicato da NNEditore e scritto dal giovane scrittore veneto Gianmarco Perale, alla sua seconda opera. In poche pagine e con un ritmo incalzante, dettato dai molti dialoghi e da uno stile scarno ma molto efficace, dà un quadro di cosa vuol dire vivere un'amicizia adolescenziale, in questo caso soffocante e per certi versi spaventosa.

"Amico mio" è un bel libro perché rovescia la prospettiva e mostra la vicenda dagli occhi di Tom, tredici anni. Tom ha un'amicizia totalizzante con Poni, suo compagno di classe alle medie. Per difenderlo, spacca il naso a un altro ragazzetto e da allora ha inizio una spirale di accadimenti quasi angosciante che mostra il morboso attaccamento di Tom a Poni. L'amicizia da sogno diventa ossessione, è una discesa verso la tragedia. È un romanzo che si legge ma si vede anche, la scrittura è vivida e evocativa.

Uno dei punti di forza del libro, si sarà capito, è lo stile. Perale diventa i personaggi di cui scrive e inizia a parlare come loro, i pensieri sono quelli di un ragazzo di tredici anni, ognuno ci si può rispecchiare. È un romanzo che si legge in un pomeriggio, uno di quelli che trascinano pagina dopo pagina e che si portano avanti anche per capire dove vadano a parare. In definitiva, "Amico mio" è bello, di quella bellezza che ammanta i libri destinati a diventare capisaldi.

Titolo: Amico mio

Autore: Gianmarco Perale

Casa editrice: NNEditore

Anno di pubblicazione: 2023

Pagine: 204

Prezzo di copertina: 17 euro