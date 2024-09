Tentato furto a Empoli, il racconto di un'insegnante: "Non è più una città sicura"

"Pensavo e credevo che, almeno a casa mia, fossi in sicurezza. Non è così".

E' l'amaro sfogo di Sabrina Poggetti, 53enne insegnante di francese all’istituto comprensivo Empoli Est, che ha rischiato di finire vittima di un furto in pieno centro storico a Empoli, nel primo pomeriggio.

La donna posta su Facebook la brutta esperienza: "Decido di andare dal mio ottico in via del Giglio. Arrivo verso le 15.45, è ancora chiuso, mi fermo a mangiare il gelato davanti al Gaggioli e Vezzosi. Seduta ad un tavolino - prosegue il racconto - sento qualcuno alle spalle, mi giro e vedo un ragazzo che afferra la borsa accanto a me. Mi alzo, guardo il ragazzo, lui mi guarda, lascia cadere la borsa e scappa. In centro, nel pomeriggio, con la pasticceria aperta e diverse persone intorno a me. Le ringrazio, sono state gentilissime. Io, non impaurita, ma stupita che questo possa succedere ad Empoli, l'Empoli che non è più quella della mia infanzia ed adolescenza".