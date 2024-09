Aggressione al Mariambini, Cdx per Empoli: "La città non è più sicura"

Un episodio drammatico ha scosso la città di Empoli ieri sera, quando un ragazzo di 14 anni, vittima di una brutale aggressione, si è rifugiato in un pub del centro. L’intervento tempestivo degli avventori ha impedito ulteriori danni e ha messo in luce le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza pubblica a Empoli, una zona che sembra essere diventata sempre più vulnerabile alla criminalità.

Gabriele Chiavacci, Vice Capogruppo e Consigliere del gruppo "Centrodestra per Empoli", ha commentato: "L’aggressione al giovane di ieri sera è un chiaro segnale che Empoli non è più sicura. È inaccettabile che episodi di tale gravità si verifichino con così tanta frequenza. L’amministrazione comunale deve accelerare l’implementazione di misure di sicurezza più efficaci e garantire che le forze dell’ordine abbiano le risorse necessarie per proteggere i cittadini."

Andrea Poggianti, Ex Candidato Sindaco e Capogruppo del Centrodestra per Empoli, ha aggiunto: "Questo episodio è solo l’ultimo di una serie di atti violenti che stanno colpendo la nostra città. L’amministrazione deve rispondere con urgenza e concretezza. È fondamentale aumentare la sorveglianza nelle aree più a rischio e adottare misure preventive per contrastare la criminalità. Empoli ha bisogno di un piano di sicurezza robusto e tempestivo, disponibili come sempre al confronto nell’interesse del nostro territorio. Dipende se qualcuno vorrà ascoltarci."

La città attende ora risposte concrete e provvedimenti che possano garantire un ambiente più sicuro per tutti i suoi abitanti.