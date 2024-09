Champagne, a Montespertoli un evento per i ristoratori

L'Associazione Gemellaggi di Montespertoli, in collaborazione con il Comité Champagne e con il patrocinio del Comune di Montespertoli, ha organizzato un evento esclusivo dedicato ai ristoratori: “Gli Incontri del Bureau du Champagne: introduzione allo Champagne”.

“La formazione dei professionisti sulla denominazione è da sempre una delle nostre missioni fondamentali e siamo felici di organizzare una delle nostre attività a Montespertoli, comune gemellato con la città di Epernay. Il prossimo 30 settembre accompagneremo i ristoratori della provincia di Firenze in un viaggio per conoscere meglio il più celebre dei vini, una full immersion di due ore in cui i partecipanti potranno scoprire le diverse anime dello Champagne”. Dichiara Domenico Avolio, Direttore del Bureau du Champagne Italia.

“Questo corso sullo Champagne è molto più di una semplice formazione professionale. È un'ulteriore dimostrazione della vitalità del nostro gemellaggio e della ricchezza degli scambi culturali che ne derivano. Sono orgoglioso di vedere come, grazie a iniziative come questa, stiamo costruendo ponti e promuovendo la conoscenza reciproca delle nostre tradizioni e delle nostre eccellenze.” Aggiunge l’Assessora ai gemellaggi, Alessandra De Toffoli.

L'evento si terrà il 30 settembre 2024, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso il Centro per la Cultura del Vino "I Lecci" a Montespertoli (Via Lucardese, 74). Durante questa lezione gratuita e a numero chiuso, i partecipanti avranno l'opportunità di avvicinarsi al mondo dello Champagne sotto la guida esperta di Bernardo Conticelli, Ambasciatore dello Champagne per l'Italia 2015.

Questo incontro rappresenta un'opportunità per i ristoratori di approfondire le loro conoscenze su uno dei vini più prestigiosi al mondo, migliorando così la qualità del servizio offerto nei propri locali. Un focus particolare sarà posto sulle diverse sfaccettature che rendono lo Champagne il vino d'eccellenza per ogni occasione.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma i posti sono limitati. Per garantire la presenza, è richiesta la prenotazione chiamando il numero 338 3118322. L'evento è organizzato in collaborazione con FISAR (Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori) e il Consorzio Vino Chianti Montespertoli.

Questo evento esclusivo rappresenta un momento di crescita professionale e di approfondimento per i ristoratori, che potranno migliorare la loro proposta enologica attraverso la conoscenza di uno dei più grandi vini al mondo.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa