Fermato con l'hashish, in casa trovano altra droga e 500 euro in contanti

I xarabinieri di Peccioli hanno arrestato una persona per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella tarda serata i militari hanno notato un’autovettura sospetta. Dopo aver fermato il veicolo, hanno perquisito i due occupanti e trovato il passeggero in possesso di 32 grammi di hashish, suddivisi in 4 dosi nascoste nello zaino.

La perquisizione è stata poi estesa al domicilio del passeggero, dove i Carabinieri hanno trovato ulteriori 18 grammi di hashish, divisi in 8 dosi, insieme a 500 euro in contanti, presumibilmente provenienti dall'attività di spaccio. Inoltre, sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, un coltello, una spatola e materiale per il confezionamento delle dosi. È stata anche trovata una sorta di contabilità scritta, con cifre e nominativi, che ha rafforzato l’ipotesi dell’attività di spaccio.

Dopo aver completato tutte le procedure di rito, l'uomo è stato arrestato, ma successivamente rilasciato su disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato, mentre le responsabilità dell'uomo saranno esaminate nel prosieguo del procedimento legale.