Investe e uccide 47enne a Viareggio dopo rapina, il questore di Firenze. "Emulazione? Non credo"

Il questore di Firenze, Maurizio Auriemma, ha commentato l'eventualità di emulazioni dell'omicidio avvenuto a Viareggio, affermando che, sebbene l'emulazione sia sempre una possibilità, "non credo che a Firenze si vadano a radicare comportamenti analoghi. È chiaro che l'umanità è varia, prevedere tutto non è possibile ma credo che abbiamo le antenne sul territorio per porre in essere tutto ciò che garantisca la sicurezza"

Auriemma ha anche elogiato il senso di umanità e civiltà dei cittadini fiorentini, incoraggiandoli a rivolgersi alle forze di polizia in caso di necessità: "Per quanto riguarda i miei concittadini io sono circondato da persone che hanno altissimo il senso dell'umanità, della civiltà, del rispetto anche nelle situazioni più esasperate di stare con i piedi per terra, rivolgersi alle forze di polizia".