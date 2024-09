Saldi super con lo 'Sbaracco' a Castelfiorentino

Sbaracco, ultima chiamata. Questo fine settimana il centro cittadino sarà nuovamente animato da questo originale “bazar” all’aperto, dedicato ai saldi “super”. Per i commercianti del Centro Commerciale Naturale di Castelfiorentino altri due giorni a disposizione per liquidare le rimanenze della stagione estiva, offrendole al pubblico a prezzi davvero convenienti.

Così, Venerdì 13 e sabato 14 settembre torna lo “Sbaracco”, durante il quale i commercianti assumeranno la veste insolita di ambulanti organizzando decine di banchi di fronte ai loro negozi, esponendo tanti articoli di marca e di qualità.

Un mosaico di occasioni da non perdere, dove ci sarà la possibilità di rovistare liberamente per arricchire il proprio guardaroba personale, acquistare prodotti per la casa, confezionare anzitempo un regalo, scovare articoli impensati. Oltre che sui banchi, sarà possibile trovare l’articolo giusto scontato anche all’interno dei negozi stessi.

Organizzato dal Centro Commerciale Naturale “Tre Piazze” in collaborazione con la Confesercenti e il Comune di Castelfiorentino, lo “Sbaracco” osserverà lo stesso orario di apertura dei negozi: 9-13 e 16-20.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa