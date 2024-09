Torna il Mukki Day, stabilimento aperto a grandi e piccini per scoprire tutti i segreti del mondo del latte

Finalmente domenica 15 settembre torna il Mukki Day, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, lo stabilimento Mukki di via dell’Olmatello 20 diventerà Mukkilandia e resterà aperto a grandi e piccini per scoprire tutti i segreti del mondo del latte.

Mukki celebra quest’anno i suoi 70 anni con tante novità e sorprese, come il ritorno della Fattoria Mukki con le amate mucche del Mugello e le dimostrazioni di mungitura dal vivo e l’area Training dove personal trainer coinvolgeranno gli adulti con divertenti sfide di allenamento per vincere la nuova bevanda studiata per gli sportivi.

Sarà inoltre possibile fare un tour guidato dello stabilimento per vedere come funziona una vera “Fabbrica del Latte”, e presso l’area Benessere sarà possibile ricevere spiegazioni dettagliate e assaggiare la linea dei prodotti funzionali: Benessere Cuore, Benessere Ossa, Linea e Benessere e Benessere Donna. Inoltre, raddoppia lo spazio dedicato al richiestissimo laboratorio di cucina Junior Mukki Chef, e nuovi attori e nuovi giochi animeranno l’Inventastorie della Mukki Merenda.

Ma non è finita, saranno tanti e nuovi i gadget offerti ai partecipanti, quest’anno dedicati ai 70 anni Mukki.

I bambini potranno anche percorrere, giocando, tutto il percorso che fa il latte dalle stalle alla Centrale, per capire cosa succede in ogni fase della filiera. Nell’apposita area gioco Mukki Art, i più piccoli potranno inoltre divertirsi con tanti disegni da colorare.

E al momento della colazione o della merenda con tutta la famiglia? Sosta al Mukki Bar, per provare il Mukkappuccino, realizzato in collaborazione con Jolly Caffè, per degustare l’amatissima panna montata e tante altre delizie. Saranno a disposizione dei visitatori anche tutti i principali prodotti Mukki, compresa una valigetta a prezzo speciale con le ultime novità.

Per i laboratori Mukki Chef e Mukki Lab è possibile prenotarsi direttamente a questo link:https://mukkiday.mukki.it/ oppure il giorno stesso in centrale