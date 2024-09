C'eravamo tanto amati: spaccatura elettorale, Lega Empoli commissariata

La Lega Firenze avrebbe commissariato la sezione di Empoli del partito. L'atto, risalente a qualche giorno fa, sarebbe la coda della 'rottura' avvenuta nella destra empolese a seguito della candidatura autonoma di Andrea Poggianti e il suo Centrodestra per Empoli. Ma non solo.

Nello specifico a determinare il commissariamento, da quanto appreso, sarebbe stato infatti il "disimpegno" della sezione locale nelle recenti Amministrative dell'8-9 giugno a favore del 'candidato di bandiera' Simone Campinoti.

La storia, ormai, è nota: a seguito della decisione presa dal direttivo regionale dei tre partiti di coalizione (FdI, Lega e FI) di puntare sull'imprenditore Simone Campinoti, 'l'ex' Andrea Poggianti ha fatto i bagagli e ha lasciato la casa del centrodestra per accasarsi in un più modesto progetto civico che, però, mattoncino dopo matoncino ha raccolto il 12% circa dei consensi, finendo per essere una spina nel fianco alla coalizione e strappargli di mano uno storico 'ballottaggio' in una roccaforte rossa come Empoli.

In questo contesto la segretaria di sezione Tiziana Bianconi ha pubblicamente appoggiato il candidato 'ufficiale' dei partiti Simone Campinoti, come dimostra la sua presenza alle conferenze stampa e alle inizitive di area, anche se voci di corridoio dicono che non sia stata mai troppo entusiasta del candidato del Centrodestra 'ufficiale'. A dire il vero sembra che ci fossero diversi malumori nel Carroccio empolese. Alcuni militanti avrebbero preferito di gran lunga il vecchio-giovane esponente di centrodestra Poggianti al nuovo progetto con vista sul civico che rappresentava Campinoti. A fare, invece, una pressione determinante a livello locale e regionale per sostenere Campinoti sarebbe stato l'ex capogruppo Lega in consiglio comunale ed esponente di spicco locale Andrea Picchielli.

La decisione 'ufficiale' di seguire Campinoti, sarebbe stato quindi un percorso tortuoso. Da indiscrezioni sembra addirittura che si stesse per convocare una conferenza stampa di alcuni militanti leghisti per appoggiare Poggianti, poi ritirata a seguito dei forti contrasti interni a livello territoriale.

Al momento dalla Lega non filtrano dichiarazioni, si attende nei prossimi giorni le motivazioni ufficiali del commissariamento. La palla passa ora al commissario provvisorio Federico Bussolin, che dovrà mettere mano alla sezione empolese. Non è escluso che possa essere proprio Picchielli a guidare a nuova fase.

La riorganizzazione del partito è un atto quasi fisiologico dopo elezioni che non sono certo andate bene per il Carroccio. Il commissariamento, però, non sarebbe solo una questione tutta empolese. Da quanto appreso da gonews.it, infatti, il commissariamento potrebbe inserirsi in un quadro più ampio.

Pare, infatti, che possa essere una 'prova di forza' dell'attuale segreteria, rappresentata dall'asse Ceccardi-Baroncini-Bussolin, rispetto ad una linea alternativa di cui si sa ancor poco. Quest'ultima, su Empoli, spingerebbe per recuperare il rapporto con Poggianti (pur nella sua veste civica) e recuperare voti per il Cdx sul territorio. Passi concreti in questa direzione sarebbero già stati fatti. Al momento è solo una voce di corridoio, ma quel che è certo è che il terremoto nel Cdx empolese non si è concluso il 9 giugno. All'orizzonte ci sono le Regionali 2025.

Giovanni Mennillo