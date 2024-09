Aquateam Nuoto Cuoio ha una nuova casa: inaugurazione a Castelfranco

Aquateam Nuoto Cuoio ha una casa in centro a Castelfranco di Sotto. Ieri, giovedì 12 settembre, è stata inaugurata la sede in via Marconi al civico 31 nella cittadina del Cuoio.

Da tanto tempo l'Asd cercava un luogo dove avere una sede stabile, adesso l'ha trovato. All'inaugurazione hanno partecipato tantissime persone e molti politici di zona come il sindaco di casa Fabio Mini, il suo omologo sanminiatese Simone Giglioli e il consigliere santacrocese Flavio Baldi.

Attiva da meno di dieci anni, Aquateam Nuoto Cuoio è una delle realtà più importanti e apprezzate del territorio. Conta una cinquantina di atleti e porta a casa molte medaglie a ogni competizione. Dal 2015 si propone di dare a tutte le persone con disabilità la possibilità fare sport e trovare così la propria dimensione.