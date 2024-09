"Subbuteo... la mia passione", scalda i motori il terzo torneo a Castelfiorentino

"Subbuteo... la mia passione", questo il titolo della terza edizione del torneo di calcio tavolo in programma a Castelfiorentino il 22 settembre. Ad organizzarlo Fabio Pasquini, in collaborazione con il Club Subbuteo Castelfiorentino di cui fa parte. Attesi giocatori da varie regioni d'Italia e da tutta la Toscana, in sfida al circolo I Praticelli. Al via dalle 8.30, con l'iscrizione dei partecipanti e dalle 9 l'inizio delle partite.

"Non pensavamo di raggiungere così tante adesioni", spiega Pasquini, "siamo arrivati 64 iscritti", e dati 16 campi disponibili le richieste di partecipazione si sono dovute fermare, "sennò saremmo arrivati anche ad un numero superiore". Soddisfazione in vista della nuova edizione, a cui sono invitate anche le istituzioni di Castelfiorentino nella sede del Subbuteo gialloblu castellano, "siamo circa venti, ci ritroviamo tutti i mercoledì sera" aggiunge Pasquini che annuncia le prossime gare del club, vincitore del bronzo alla Coppa Toscana nel 2023: "Il 9 e 10 novembre saremo al campionato italiano a Genova, a maggio invece ci sarà la Coppa Italia a Castiglion della Pescaia".

Un gioco che ha radici lontane, capace di coinvolgere le nuove generazioni: "Abbiamo due ragazzi giovanissimi nel club, under 20, sono molto bravi. Nella variante calcio tavolo ci sono tantissimi giovani che giocano, ragazze e ragazzi". In corso la preparazione dunque per domenica 22 settembre, il torneo sarà aperto al pubblico a ingresso libero: "Lo stesso giorno - conclude Pasquini - ci sarà il campionato mondiale in Inghilterra. All'ultimo europeo l'Italia si è fatta valere in tutte le discipline".