Torna 'Un Autunno per l'Ambiente', il programma a Empoli

Torna 'Un Autunno per l'Ambiente', il calendario delle iniziative legato alla transizione ecologica e alla qualità della vita, che raccoglie in tre mesi, da settembre a dicembre, tanti spunti per ripensare la nostra visione della natura e del vivere bene a Empoli.

La composizione di questa edizione coinvolge 11 eventi, la stragrande maggioranza aperta a tutti, mentre alcuni sono dedicati alle scuole del territorio, come il primo evento di 'Puliamo il Mondo' e l'open week al gattile comunale. All'interno anche due giornate rilevanti che vengono celebrate oltre i confini di Empoli: la Giornata mondiale dell'Alimentazione (dedicata alle scuole del territorio) e la Giornata nazionale dell'Albero. Rientrano nel corposo calendario anche gli appuntamenti all'Oasi di Arnovecchio, area naturale protetta a est di Empoli dove sarà possibile fare birdgardening e partecipare a workshop creativi.

Particolarmente apprezzate sono le visite al canile municipale in zona Castelluccio, dove nell'open day sarà possibile fare conoscenza dei quattro zampe ancora in cerca di una casa, e al gattile, con 5 giorni aperti alle scuole e ai cittadini, anche qui con l'intendo di dare una casa ai mici più sfortunati.

LA DICHIARAZIONE - Così commenta l'assessora alla Transizione Ecologica e alla Qualità della Vita, Laura Mannucci: "Un Autunno per l'Ambiente è una manifestazione che cerca di coinvolgere i cittadini e di responsabilizzarli. Le piccole azioni di ogni giorno sono fondamentali per dare alla città, ai nostri figli e nipoti un avvenire più sereno. All'interno del comune ci sono tante associazioni che dedicano anima e corpo alla questione ambientale e mi preme di ringraziarle tutte per aver aderito ancora una volta alle nostre iniziative. Tra le novità di quest'anno un'iniziativa sul tema della sostenibilità alimentare, in occasione della Giornata sull'alimentazione. Un modo per ricordare che anche le scelte alimentari di tutti i giorni hanno un impatto non solo sulla "qualità della vita" ma anche sull'ambiente. Da parte nostra, ce la mettiamo tutta per dare risalto a queste realtà. Mi auguro che ci sia una bella risposta anche da parte del resto della città e che da ogni iniziativa si possa instillare un pensiero green che porti a una consapevolezza diversa di come vivere ogni giorno in un mondo migliore".

IL PROGRAMMA COMPLETO

15 SETTEMBRE

dalle 9.00 alle 11.00

SETTEMBRE, ANDIAMO. È TEMPO DI MIGRARE

Visita a tema nell’area naturale protetta di Arnovecchio

Aperta a tutti su prenotazione oasidiarnovecchio@gmail.com

20 SETTEMBRE

dalle 9.00 alle 12.00

PULIAMO IL MONDO

“Per un clima di pace” con Legambiente In collaborazione con le scuole primarie

27 SETTEMBRE

PULIAMO IL MONDO

“Per un clima di pace” con Legambiente

In collaborazione con l’azienda STO Italia

28 SETTEMBRE

dalle 9.00 alle 12.00

PULIAMO IL MONDO

“Per un clima di pace” con Legambiente

Iniziativa aperta a tutti

29 SETTEMBRE

dalle 9.00 alle 13.00

DISEGNA LE TUE PIANTE E ANIMALI PREFERITI

Workshop di disegno per giovani e adulti presso l’oasi Arnovecchio

Aperta a tutti su prenotazione oasidiarnovecchio@gmail.com

6 OTTOBRE

dalle 9.00 alle 11.00

BIRDGARDENING, ARBUSTI PER LA FAUNA SELVATICA

Visita a tema nell’area naturale protetta di Arnovecchio

Aperta a tutti su prenotazione oasidiarnovecchio@gmail.com

16 OTTOBRE

GIORNATA MONDIALE DELL’ ALIMENTAZIONE

Una nutrizione migliore per una vita migliore

Iniziativa con le scuole ed in collaborazione con l‘associazione Re.So e la sezione soci Coop

20 OTTOBRE

dalle 16.00 alle 19.00

OPEN DAY CANILE

In collaborazione con Associazione ARCA

DAL 4 AL 8 NOVEMBRE

dalle 9.00 alle 12.00

OPEN WEEK GATTILE

In collaborazione con Associazione Aristogatti

Iniziativa con le scuole e aperta a tutti su prenotazione info@aristogatti.org

21 NOVEMBRE

GIORNATA NAZIONALE DELL’ALBERO

Iniziativa con le scuole

8 DICEMBRE

dalle 9.00 alle 11.00

BIRDWATCHING INVERNALE

Visita a tema nell'area naturale protetta di Arnovecchio

Aperta a tutti su prenotazione oasidiarnovecchio@gmail.com

PROMOTORI DELL’EVENTO – Comune di Empoli in collaborazione con Alia Servizi Ambientali Spa, associazione Legambiente Empolese Valdelsa, Istituti Comprensivo Empoli Est ed Empoli Ovest, associazione Aristogatti, Re.So - Recupero Solidale, Unicoop Firenze sezione Soci Empoli, associazione Amici Animali Ambiente Gruppo Arca ETS, Sto Italia, associazione Centro di Ricerca del Padule di Fucecchio, Carabinieri Forestali, Cetras, World Food Day.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa