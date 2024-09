Caso di Dengue a Rapolano Terme: disinfestazioni in tutta la città e Siena

Per un caso di febbre dengue scoperto nel senese, sono state disposte disinfestazioni a Siena e a Rapolano Terme, rispettivamente città di lavoro e di residenza del paziente.

Ordinanze dei sindaci dei due Comuni hanno stabilito le operazioni dopo aver ricevuto dalla Asl Toscana Sud Est comunicazione della presenza dell'infezione. A Rapolano la disinfenstazione è già in corso da stamani. A Siena il sindaco Nicoletta Fabio l'ha disposta per alcune aree nella zona di viale Bracci.

Saranno usati insetticidi in aree pubbliche (aree verdi, caditoie stradali e pozzetti) e private (giardini di pertinenza delle abitazioni) dalle ore 6 di domani, domenica 15 settembre, con conclusione presunta entro le ore 7.30. Gli operatori metteranno in campo anche la ricerca e l'eliminazione dei focolai larvali peri-domestici con ispezioni 'porta a porta' delle abitazioni nell'area segnalata. L'arbovirosi da Dìdengue viene trasmessa dalla puntura di una zanzara infetta del genere Aedes e che a Siena è presente ormai da anni con la zanzara Aedes albopictus (la 'zanzara tigre'). A titolo precauzionale, per la tutela della salute e dell'igiene pubblica, - spiegano dal Comune - è necessario abbassare rapidamente la densità della zanzara tigre nelle zone dove il malato ha soggiornato, così da ridurre ulteriormente il remoto rischio di innesco di una trasmissione del virus.