Un arresto per spaccio a Pontedera

I carabinieri di Pontedera hanno arrestato una persona per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Nello specifico, nella mattinata di ieri, i carabinieri sono intervenuti per placare una persona in stato di agitazione dentro un bar.

Appena visti i militari l'uomo gli si è scagliato contro cercando di sottrarsi al controllo. Una volta fermato, è stato perquisito. In questa occasione i carabinieri hanno rivenuto 2 involucri contenenti haschisch del peso di 14,75 gr, ed altri 2 contenenti marijuana per

un peso di 10 gr. nonché la somma in contanti di 740 € ritenuta provento dello spaccio.

I carabinieri, hanno sequestrato la droga e il denaro e posto l'uomo sotto arresto.