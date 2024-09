Versiliana: prorogato il bando per il nuovo presidente

Posticipata di 10 giorni, a giovedì 26 settembre, la data di scadenza del bando per la nomina e la designazione del nuovo presidente della Fondazione Versiliana, procedura necessaria a seguito delle dimissioni presentate il 2 settembre da Alfredo Benedetti.

Restano invariate le modalità di presentazione della candidatura che, oltre al curriculum professionale e all’elenco delle cariche pubbliche ricoperte al momento dell’istanza, dovrà indicare, fra gli altri elementi, l’inesistenza di condizioni ostative alla candidatura a consigliere comunale, di conflitti d’interesse rispetto all’incarico e la non appartenenza a organi consultivi, di vigilanza o controllo chiamati a esprimersi su provvedimenti e attività della Fondazione.

Le domande potranno consegnate all’ufficio Protocollo del Comune (in via Capriglia, 17) oppure inviate per posta elettronica certificata (comune.pietrasanta@postacert.toscana.it).

Dettagli nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso” della rete civica comunale.

Fonte: Ufficio Stampa & Comunicazione