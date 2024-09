Arrestato 40enne livornese per molestie alla madre

I carabinieri del NORM di Livorno hanno arrestato un 40enne labronico indiziato di maltrattamenti in famiglia.

I militari sono intervenuti qualche giorno fa in un’abitazione di via Roma a seguito di una richiesta di soccorso.

Giunti sul posto i carabinieri hanno trovato la vittima, una signora 74enne ed il figlio che poco prima, durante l'ennesima lite, era andato in escandescenza insultando la madre e colpendola con pugni e spintoni e facendola così cadere a terra.

Secondo la ricostruzione dei militari l’episodio non sarebbe stato isolato. Da quando l'uomo era tornato a vivere con la famiglia dopo la separazione con la compagna, avrebbe avuto in più di un'occasione comportamenti violenti, sia fisici che verbali nei confronti della madre malata.

Durante uno di questi episodi l’uomo avrebbe anche ripetutamente rotto il cellulare della madre in modo che lei non potesse contattare i soccorsi.

I litigi, stando alle indagini, sarebbero dovuti alla condizione familiare precaria. La madre sarebbe stata stufa della poca collaborazione anche economica del figlio, disoccupato e già con problemi di giustizia.

All’ennesima aggressione i carabinieri hanno quindi proceduto all’arresto in flagranza del 40enne per maltrattamenti che attualmente si trova in carcere in attesa di processo.