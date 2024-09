Comitato referendario Trasparenza per Empoli: felice per le parole di Mantellassi

Siamo felici di apprendere dalle pagine dei quotidiani che il Sindaco Mantellassi ha ufficializzato la sua contrarietà verso la quotazione in borsa di Multiutility definendola "ormai un discorso ampiamente superato".

Come comitato referendario ringraziamo il sindaco per la sua importante dichiarazione e auspichiamo che possa concederci un incontro durante il quale discutere di come intende tradurre le sue dichiarazioni in atti effettivi di governo.

Riteniamo necessario in tal senso un adeguamento delle precedenti delibere alla linea politica adottata dalla nuova amministrazione, in modo da rendere il referendum non più necessario in quanto ad oggi permane una delibera nella quale viene esplicitata la volontà della nostra amministrazione a finalizzare l'operazione multiutility alla quotazione in borsa.

Comitato referendario Trasparenza per Empoli