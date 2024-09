Gruppo Fratres di Fucecchio premia i concorsi "Tommaso Cardini" e "Don Mario Santucci"

Si è svolta ieri presso l'Auditorium "La Tinaia" la premiazione delle ragazze e dei ragazzi vincitori dei concorsi indetti dal Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Fucecchio: il Concorso "Tommaso Cardini", giunto alla 34esima edizione e rivolto alle classi quarte della scuola primaria, e il Concorso "Don Mario Santucci", rivolto alle classi seconde della scuola secondaria di primo grado e giunto alla nona edizione.

Nel ricordo di queste importanti figure legate al mondo della solidarietà e che tanto hanno fatto per Fucecchio, il Gruppo Fratres, tramite appositi incontri a scuola, vuole sensibilizzare nelle giovani generazioni e nelle loro famiglie l'importante tema della donazione del sangue, aspetto imprescindibile per garantire il diritto alla salute a centinaia di migliaia di persone solo in Italia. Tale messaggio viene successivamente concretizzato con la realizzazione di elaborati quali disegni, video, idee di gadget e quant'altro la loro fantasia suggerisce.

All'incontro hanno partecipato la Sindaca Emma Donnini e l'Assessore alla Cultura Alberto Cafaro che hanno portato i saluti dell'Amministrazione Comunale.

Si ringraziano i numerosi ragazzi partecipanti, i loro insegnanti e docenti, il Gruppo Fratres di Fucecchio.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Fucecchio