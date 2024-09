Palla Grossa: i Draghi battono in finale i Leoni Gialli

Per il secondo anno consecutivo i Verdi di San Marco conquistano il Palio. L'edizione 2024 della Palla Grossa viene vinta dai Draghi al termine di una finale tiratissima contro i Gialli di Santo Stefano, chiusa col punteggio di 21-16. Decisiva la partenza sprint dei Verdi che nei primi sei minuti si portano sul 3-0 per merito delle poste di Mulè, Frullini e Venturi.

Borgeri accorcia le distanze per i Leoni, ma sono i Draghi a scappare 6-2, intervallati solo dalla caccia di Righini. Quest'ultimo insacca anche il momentaneo 6-3, ma Lustrini riallunga sul 7-3 per San Marco. Santo Stefano cala fisicamente e i Verdi ne approfittano per salire 13-4 al 26'. In quattro minuti i Leoni accorciano 13-6 e danno la sensazione di potere riaprire la finale.

I Verdi però non mollano: risalgono 15-6, e poi reggono sul 15-9. Quando Santo Stefano sembra rientrare in partita, i Draghi aumentano i giri e salgono 18-12 al 45'. La finale è ormai indirizzata, le ultime tre poste sono dei Leoni, ma servono solo a contenere il passivo per il 21-16 finale. A festeggiare sono così i Draghi di San Marco che portano a due le edizioni consecutive della Palla Grossa vinte.

Ai Gialli l'onore di una finale combattutissima e la consapevolezza di essersi avvicinati al livello dei campioni 2023 e 2024 della Palla Grossa.

Fonte: Ufficio Stampa