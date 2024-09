Urta cavo dell'alta tensione, muore cacciatore nel Senese

Un tragico incidente di caccia è avvenuto tra la Toscana e l'Umbria nella mattinata di lunedì 16 settembre. Un uomo di 47 anni è morto in provincia di Siena, in un terreno non lontano da Cetona.

L'uomo sarebbe rimasto folgorato dopo aver urtato un filo della medio-alta tensione con una pertica per il richiamo degli uccelli selvatici. Insieme al 47enne era presente anche un compagno di caccia rimasto lievemente ferito.

A nulla è valso l'intervento dei sanitari, allertato anche l'elicottero. Sul posto anche l'ambulanza della Misericordia di Sarteano, forze dell'ordine e vigili del fuoco.