Collezionismo come insaziabile desiderio, ciclo di incontri agli Uffizi

Le Gallerie degli Uffizi ospiteranno nell’Auditorium Antonio Paolucci le prossime due stagioni di Brevissime. Lezioni di storia delle arti (settembre-novembre 2024 e marzo-maggio 2025). Al centro degli interventi, i molteplici aspetti del tema del collezionismo. A parlare, esperti del settore e, per la prima volta, nella sessione primaverile verranno invitati anche importanti relatori stranieri e sarà introdotto l’inglese come lingua alternativa all’italiano per le lezioni, con lo scopo di sottolineare sia l’internazionalità del progetto Brevissime sia il ruolo di Firenze come hub della comunicazione di cultura.

I prossimi appuntamenti di Brevissime – progetto di divulgazione lanciato dalla casa editrice Centro Di nel marzo del 2022 e diventata associazione non profit nella primavera 2023 – si terranno alle Gallerie degli Uffizi. Per le prossime due stagioni dal titolo L’insaziabile desiderio. Storia e storie del collezionismo (settembre-novembre 2024 e marzo-maggio 2025), le Brevissime saranno infatti ospitate nell’Auditorium del museo, da poco rinominato in onore dello storico dell’arte ed ex ministro della cultura recentemente scomparso, Antonio Paolucci.

Come di consueto, le stagioni di Brevissime sono guidate da un tema. In questa occasione è il collezionismo, argomento che, per quanto ampio, collega con un fil rouge tutti gli incontri. Il soggetto è vasto e articolato, ed è affrontato da più angoli in modo da poter offrire al pubblico un panorama variegato e suggestivo di tematiche e di storie, sviluppato su più epoche che vanno dal collezionismo degli antichi all’ossessione per le creazioni di design.

Le lezioni autunnali sono otto e iniziano il 25 settembre con il direttore delle Gallerie degli Uffizi Simone Verde che verrà intervistato da Ginevra Marchi, ideatrice del progetto Brevissime, su Collezionismo e potere, per introdurre un argomento sconfinato ma anche affascinante che orienterà le prossime due edizioni.

Si prosegue con Keith Christiansen già curatore del Metropolitan Museum of Art di New York che racconterà la storia del collezionismo di Caravaggio in America (3 ottobre). Laura Lombardi affronterà il tema della collezione come forma d’arte (10 ottobre), mentre Luca Mattedi ci parlerà della fortuna dei Primitivi in Toscana (24 ottobre). Marco Sammicheli, direttore del Museo del Design di Milano e curatore della Triennale, con “La dispensa del Novecento” (7 novembre) ci porterà a scoprire le meraviglie del collezionismo di design, mentre lo zoologo Marco Masseti, già docente di Biologia all’Università di Firenze e autore di numerosissime pubblicazioni, nella sua brevissima “Collezionare il vivente” (14 novembre) ci racconterà di come il possesso di animali esotici e rari da parte di signori e regnanti abbia sempre rappresentato un’espressione tangibile di potere politico ed economico. L’archeologa Anna Anguissola si concentrerà sulle collezioni dei Romani (21 novembre) e Luca Scarlini, eclettico scrittore e studioso, concluderà la stagione con una conferenza sulla dissipazione delle collezioni (28 novembre).

Il progetto Brevissime è nato dall’idea di raccontare il patrimonio culturale dell’Italia attraverso una serie di talks che ne indagano i molteplici aspetti – arte, architettura, design, moda e costume, botanica, filosofia, archeologia, ecc. – affidandone la divulgazione a noti esperti delle varie materie che con un linguaggio accessibile, accattivante e al contempo autorevole, in interventi di 45 minuti possano raggiungere un ampio spettro di persone.

Dal marzo 2023 Brevissime è diventata associazione non profit con la nascita di Brevissime ETS – di cui è possibile diventare soci – che ha l’intento di creare una crescente comunità locale, nazionale e internazionale con l’interesse comune per la storia del patrimonio culturale italiano come mezzo di crescita personale e sociale.

I biglietti per le lezioni possono essere acquistati sul sito www.brevissime.org

Biglietto intero: 13 €

Biglietto under 26: 5 €

Biglietto gratuito: sono previsti biglietti omaggio, donati da altri partecipanti, destinati agli under 26, prenotabili sul sito alla voce “Biglietto sospeso”

