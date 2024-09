Festa della Birra, in migliaia a Castelfiorentino: "Un grande successo"

Festa della Birra Castellana, è tempo di bilanci per un appuntamento che ormai è divenuto uno dei più attesi della stagione estiva, e che anche quest’anno ha richiamato migliaia di appassionati, giovani provenienti da tutta la Toscana, attirati dai post e video che ormai circolano diffusamente sui “social”, dalla promozione sul territorio oppure dal passaparola di chi la conosce ormai da tempo.

Una festa che registra ogni anno numeri da capogiro, grazie a un format collaudato di musica & food che tuttavia non è ripetitivo, proponendo ogni sera un concerto diverso, accompagnato magari da uno spettacolo di cabaret o di magia, o ancora da un intrattenimento per i bambini, che possono fruire anche delle attrazioni del Luna Park

Una festa, insomma, nata per i giovani, ma che piace anche a un pubblico adulto. L’ingresso gratuito è un altro punto di forza di questo evento, che viene finanziato grazie al contributo di numerosi sponsor del territorio, e al sostegno logistico del Comune di Castelfiorentino, che fin dalla prima edizione ha concesso il suo patrocinio alla festa.

“Sono felice – sottolinea la Sindaca, Francesca Giannì – che anche quest’anno la Festa abbia ottenuto un grande successo. Una festa nata principalmente per i giovani, ma che è diventata di fatto un’occasione di divertimento per tutti, anche per le famiglie. I numeri e le presenze che registrano a ogni edizione rappresentano un risultato pienamente meritato, se si tiene conto del grande sforzo organizzativo di chi sta dietro le quinte, a partire dai tanti giovani di Castelfiorentino ai quali fin dall’inizio abbiamo prestato l’aiuto necessario perché tutto si svolgesse nel migliore dei modi possibili. Per questo motivo, nel rinnovare la nostra piena disponibilità e la nostra collaborazione anche in futuro, desidero ringraziarli di cuore, unitamente agli sponsor che ne hanno assicurato la sostenibilità finanziaria. Infine voglio ringraziare i cittadini, in particolare i residenti delle aree più vicine alla festa, che sicuramente hanno dovuto sopportare anche qualche disagio dovuto ai concerti musicali nelle ore serali e al considerevole afflusso di persone. Credo che abbiano offerto un bell’esempio di tolleranza e di convivenza civile”.

“La festa della birra – osserva l’Assessore con delega a Eventi e Turismo, Franco Spina – si rivela sempre di più una grande opportunità di aggregazione per i giovani, che provengono un po’ da tutte le località della Toscana, e anche per la cittadinanza, che ha vissuto queste settimane di festa come un’occasione per uscire, e trascorrere qualche piacevole serata divertendosi. Da parte nostra, continueremo a fare la nostra parte per far sì che questo evento possa crescere ulteriormente anche in futuro”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa