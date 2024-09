In centro a Cerreto Guidi prove di sport e musica: riconoscimenti agli atleti

Si è tenuta nei giorni scorsi la 9°edizione di "Prova il tuo sport", l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi per sensibilizzare i giovani alla pratica dello sport. Per tutto il pomeriggio di Sabato 14 settembre, sport e musica hanno animato il centro storico. Per l’occasione, infatti, si è tenuta anche "Prova il tuo strumento", in collaborazione con la Scuola di Musica MMI Muzika Toscana.

Le Contrade erano a disposizione per i ragazzi che volessero provare bandiere, tamburi e giochi storici del Palio del Cerro. All’iniziativa hanno preso parte le associazioni di volontariato del territorio come Avis, Pubblica Assistenza e Vab. Prezioso il contributo dell’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo. A tutti i bambini partecipanti è stata poi consegnata una medaglia.

Durante l’iniziativa sono stati, infine, consegnati dal Sindaco Simona Rossetti e dall’assessore allo sport Davide Toni, degli attestati riconoscimento alla medaglia di bronzo del ‘4 con’ di canottaggio ai mondiali Under 23 Chiara Benvenuti, alla campionessa di Karate Viola Ciampalini, alle pattinatrici Azzurra Rafanelli e Rebecca Cupi, al ciclista Giosuè Crescioli, alla società GS. Stabbia di ciclismo per la lunga attività svolta, all’allenatore di calcio Federico Guidi, ai nuotatori Alessandra Cerri e Sara Cenci e a Aurora Michelle Masiani per il nuoto sincronizzato. Premiati, inoltre, per l’atletica leggera Riccardo Masini, Tommaso Masini, Tiberio Caponi, Riccardo Panati, Enea Petrini Civitelli, Giulio Petrini Civitelli, Giovanni Falbo e la giovane pallavolista Sonia Aliu. Un riconoscimento, infine, è andato a Davide Fantini, per il secondo posto conquistato nei recenti campionati italiani di tiro alla balestra antica manesca.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa