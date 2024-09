Grande successo per il Festival Multiscena di Vinci

Grande successo per la XXVII edizione del Festival Multiscena di Vinci.

Due serate, sabato 14 e domenica 15 settembre, con protagonisti Antonella Questa e Alessandro Benvenuti, che hanno animato il borgo alto di Vinci, con tantissime persone che nelle ultime sere d’estate, si sono recate in piazza Masi, riempendola di voci e risate.

«Il teatro protagonista dell'estate vinciana grazie a Multiscena. 27 edizioni in cui tantissimi attori e attrici hanno recitato sul nostro palco per regalare emozioni, risate e momenti di riflessione. Grazie al Giallo Mare Minimal Teatro per l'organizzazione e a Antonella Questa e Alessandro Benvenuti per essere stati protagonisti di questa edizione» ha commentato soddisfatto il sindaco del Comune di Vinci Daniele Vanni.

«Siamo molto contenti di questa edizione del Festival-afferma Vania Pucci, presidente della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro- tornare nel borgo alto di Vinci, nella straordinaria piazza Masi, è stata una scelta vincente. Ringraziamo l’amministrazione che ha fortemente voluto che anche questa edizione di Multiscena avesse protagonisti importanti della scena teatrale italiana».

