'Puliamo il mondo': Cerreto Guidi pensa all'ambiente

Sono tante le azioni per il rispetto dell’ambiente, tra cui, anche, come ormai da anni, “Puliamo il mondo”. Tornano nei prossimi giorni i volontari di “Puliamo il mondo” che muniti di cappellino, guanti, sacchetti e rastrello si impegnano per differenziare e ripulire dai rifiuti vie, piazze e giardini. La finalità di questa storica iniziativa è quella di prendersi cura dell’ambiente e di farlo con azioni concrete. Anche quest’anno il Comune di Cerreto Guidi aderisce a “Puliamo il Mondo” con un programma articolato nella mattinata di Sabato 21 settembre. Sono previsti due gruppi di lavoro. Quello di Cerreto Guidi, con ritrovo alle ore 9,00 in Piazzale Belvedere, percorrerà Via Leonardo da Vinci; quello di Lazzeretto, con ritrovo alle ore 9,00 al parcheggio di Via della Repubblica, percorrerà Via dell’Acquerata fino al giardino Enrico Berlinguer.

“Per il nostro comune partecipare a questa iniziativa - dichiara il Sindaco Simona Rossetti- è il segno di una convinta adesione al progetto di Puliamo il Mondo, di cui pensiamo sia utile essere parte per contribuire a quel decisivo cammino di sensibilizzazione ambientale che è indispensabile per formare dei cittadini sempre più attenti al rispetto per il territorio”.

“L’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi- aggiunge l’assessore all’ambiente Alessio Tanganelli-è convinta che la partecipazione a questo evento sia utile per favorire piccoli cambiamenti locali. La presenza di Cerreto Guidi è inoltre in coerenza con l'Atto di Indirizzo "Plastic Free" presentato in Consiglio Comunale nel 2019, con l’obiettivo di ridurre il consumo di prodotti di plastica monouso, in linea con le indicazioni fornite dall’Unione Europea, e di stimolare una maggiore sensibilità per la raccolta differenziata avviando una progressiva riduzione degli impatti ambientali”.

L’attenzione per l’ambiente è confermata, tra l’altro, dalla presenza al piano terra del Centro Culturale “Santi Saccenti”, di un punto di raccolta mobile attrezzato per raccogliere tipologie particolari di rifiuti. Vi si raccolgono pile esauste, piccoli elettrodomestici fuori uso (RAEE), toner e cartucce esauste per fax e stampanti, bombolette spray e farmaci scaduti. La partecipazione a “Puliamo il Mondo” è completamente GRATUITA. Per le ISCRIZIONI è disponibile un apposito modulo sul sito internet di Puliamo il Mondo: https://forms.gle/uzLDfUQsVqhWN6x67

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa