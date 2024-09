Scuole, avanti i lavori alla Tilli e al nuovo nido a Castelfiorentino

Scuole pubbliche più moderne e funzionali. Ma anche servizi scolastici al passo con i tempi, pienamente rispondenti ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie. Sono questi i capisaldi su cui si sta muovendo l’Amministrazione Comunale di Castelfiorentino sia sul versante dell’edilizia scolastica che dei servizi, in apertura dell’anno scolastico 2024/2025. Per quanto riguarda i servizi scolastici, il primo dato da sottolineare è che non ci saranno aumenti per le famiglie rispetto al 2023, sebbene i costi di ogni servizio – a carico del Comune - risentano inevitabilmente della spinta inflazionistica.

Inoltre, il Comune di Castelfiorentino è già pronto a erogare tutti i servizi fin dai primi giorni di scuola. Ciò significa che dal 16 settembre sono operativi il trasporto scolastico, il prescuola, l’assistenza educativa di sostegno ai bambini speciali (servizio quest’ultimo sempre più complesso per richieste e organizzazione), mentre per quanto riguarda la mensa, in accordo con l'Istituto Comprensivo, partirà il 26 settembre. Confermato in particolare il prescuola, un servizio erogato 30 minuti prima dell’inizio delle normali attività didattiche (a beneficio soprattutto dei figli con genitori che lavorano) che viene anche quest’anno garantito dal Comune. Novità si registrano sul trasporto scolastico, in cui viene per la prima volta sperimentata l’ammissione in deroga di alcuni alunni delle elementari, indipendentemente dal criterio di zonizzazione delle aree.

Buone notizie, infine, per quanto riguarda l’edilizia scolastica. Proseguono infatti i lavori alla scuola elementare “Tilli”, dove è in corso di realizzazione un intervento di adeguamento antisismico e di rifacimento della copertura (costo due milioni e mezzo di euro, finanziato in parte con fondi PNRR e per 660 mila euro con risorse del Comune), suddiviso in due fasi per garantire il normale svolgimento dell’attività didattica. La prima fase è stata completata, realizzando peraltro anche l’imbiancatura delle aule (inizialmente non prevista nel quadro economico), mentre per la seconda la ditta appaltatrice sta allestendo il cantiere proprio in questi giorni. Procedono speditamente anche i lavori di realizzazione del nuovo Nido d'infanzia “Panda”, una struttura moderna, ben più ampia di quella esistente (che sarà parzialmente demolita), che sarà in grado di offrire più posti per i bambini (dai 66 attuali a 72). Il costo dell’intervento per il nuovo nido d'infanzia “Panda” è di 2 milioni 374 mila euro, finanziato interamente con risorse PNRR. Conclusione prevista a dicembre 2025.

In questi giorni, la Sindaca Francesca Giannì e l’Assessora alla Scuola, Marta Longaresi, hanno effettuato vari sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori, incontrando sia il personale scolastico che il nuovo Dirigente dell’Istituto Comprensivo, Salvatore Picierno, per avviare su solide basi una feconda collaborazione.

"Avviamo questo anno scolastico con grande emozione – osserva la Sindaca Francesca Giannì - consapevoli dell'impegno necessario giorno dopo giorno per garantire una città a misura di bambini e famiglie. Diamo così il benvenuto ufficiale al nuovo Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo e un bentornato a tutta la comunità scolastica di Castelfiorentino. Confermiamo con questo avvio il nostro impegno sull'edilizia scolastica e sul fronte dei servizi immaginati come politiche attive per la famiglia. Ma anche l'intenzione di poter presto organizzare dei momenti di riflessione condivisa con la comunità scolastica sui modelli educativi e sulle sperimentazioni innovative che potremo congiuntamente mettere in campo”.

“I bisogni dei bambini – osserva l’Assessora Marta Longaresi – sono al centro della nostra attenzione e del nostro impegno costante, sia nell’organizzazione che nella flessibilità dei vari servizi, quando è possibile come è stato ad esempio quest’anno per il trasporto scolastico. Nostro obiettivo è instaurare un rapporto positivo e di collaborazione con tutto il mondo della scuola, a partire dal Dirigente, che ho già avuto il piacere di conoscere, e inoltre gli insegnanti, educatori, collaboratori scolastici e il personale della mensa e degli uffici comunali, ai quali va il mio ringraziamento per la disponibilità e l’impegno finalizzato a garantire l’avvio di tutti i servizi”.