Nascerà un nuovo asilo nido da trenta posti a Castelfiorentino

Un nuovo Nido da 30 posti in via Mascagni. Una struttura moderna, realizzata con i criteri contemporanei di comfort, qualità ed efficienza energetica, in grado di offrire ai bambini elevati parametri di benessere e funzionalità. Un’opera che sorgerà accanto alla Scuola dell’Infanzia Don Minzoni, proponendosi quindi come un servizio in più per le famiglie di Castelfiorentino e trasformando di fatto l’area compresa tra via Mascagni e il viale Zanini in un polo educativo pedagogico all’avanguardia.

Lo ha reso noto la Sindaca, Francesca Giannì, che ieri pomeriggio si è recata sul sito dove sarà realizzato l’intervento, che ha una spesa preventivata di oltre un milione di euro di cui 720 mila ottenuti grazie a un finanziamento PNRR. Il nuovo Nido nascerà nell’area a verde tra via Mascagni e viale Zanini dove si trova anche l’attuale campetto di Basket, articolando gli spazi esterni in parte come spazio verde a servizio dell’asilo ed in parte come punto di aggregazione per la collettività.

Esso offrirà ai bambini spazi dedicati alla didattica (spazio gioco – simbolico – spazio racconto – spazio gioco a terra), un’area per il loro riposo realizzata in ambiente comunicante ma separato, un’Agorà, ovvero uno spazio comune multifunzione, oltre naturalmente le unità di servizio (servizi igienici, spogliatoi, deposito e lavanderia ecc.).

Il Nido sarà un edificio sostenibile, a energia quasi zero, potendo contare su un impianto fotovoltaico, solare termico e pompa di calore. La conclusione dei lavori è prevista nella primavera 2026.

“Grazie anche a questo nuovo finanziamento PNRR – osserva la Sindaca, Francesca Giannì – facciamo un nuovo, importante investimento sulla Castelfiorentino del futuro. Una delle più grandi criticità emerse in passato nel settore educativo era infatti la possibilità di accesso per genitori e famiglie ad alcuni servizi per la prima infanzia. Con questo nuovo Nido andiamo a aumentare di 30 posti bambino la disponibilità per questo servizio, che si aggiunge a quella che otterremo con il nuovo Nido Panda, e a una strategia che sarà proposta dagli Assessori Parisi e Longaresi sui primi giorni di vita delle famiglie castellane che sceglieranno di vivere a Castelforentino. Il nuovo Nido – conclude Giannì – contempla come step successivo una nuova progettazione e una riorganizzazione di tutta l’area compresa tra via Don Minzoni e Piazza Cherubini e una collaborazione di carattere educativo con il vicino polo di via Don Minzoni”.

