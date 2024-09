"Sport e Associazionismo in piazza", due pomeriggi per scoprire le realtà di Castelfranco

Il comune di Castelfranco di Sotto in collaborazione con l’associazione Palio dei Barchini e gli assessorati allo sport e delle attività produttive, lancia l’evento "Sport ed Associazionismo in piazza" che si svolgerà il 26 e 27 settembre 2024 in piazza XX settembre a Castelfranco di Sotto. La manifestazione, aperta a tutta la cittadinanza gratuitamente, sarà una due giorni di sport, musica e dimostrazioni da parte delle varie associazioni presenti sul territorio della propria attività. Dalle 18 fino a fine serata, i partecipanti avranno l’opportunità di presentare le loro attività sportive e non, attraverso esibizioni sul palco e stand informativi. L'iniziativa mira a promuovere la conoscenza e la partecipazione attiva della comunità alle diverse realtà associazionistiche locali, offrendo uno spazio di incontro, dialogo e scoperta. Le associazioni sono state invitate a partecipare presentando la propria candidatura attraverso la modulistica scaricabile dal sito del Palio dei Barchini, o rispondendo alle mail che riceveranno, da restituire poi per sempre per mail a associazionepaliodeibarchini@yahoo.it. Per info Paolo 3396489143, Sergio 3386160464.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto