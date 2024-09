Parte Lineapelle, Bucci (Csx): "Interventi dal Governo per sostenere la conceria"

È iniziata una nuova edizione di Lineapelle, la fiera più importante del settore del cuoio e delle pelli. Da sempre è l'occasione per allacciare e intensificare rapporti economici, ma anche per una doverosa e profonda analisi dell'andamento del settore che sta attraversando una evidente crisi come tutto il settore moda.

Auspichiamo per i nostri imprenditori ogni successo nei rapporti e nelle trattative e ogni più rosea prospettiva di ripresa. Ma non possiamo nascondere la difficoltà evidente e diffusa che il comparto conciario sta attraversando in termini di produzione, di occupazione e di conseguenze con rapide e gravi ricadute sull'economia, sulla qualità della vita e sulla condizione sociale della nostra comunità e non solo. E proprio in questi giorni di trattative, scambi, incontri durante la più grande occasione espositiva si ribadisce l'urgenza di interventi governativi tempestivi e mirati per dare sostegno a questa eccellenza locale ma anche nazionale e mondiale.

Abbiamo posto questo tema, abbiamo fatto queste richieste fin dalla scorsa campagna elettorale, purtroppo inascoltati. Infatti ad oggi questo prezioso made in Italy sembra abbia destato un interesse solo formale e non sostanziale al Ministero del made in Italy.

L'augurio è che Lineapelle sia l'occasione buona, oltre che per proficui affari, anche per una piena presa di coscienza da parte del Governo sulla crisi del settore moda di cui la conceria è parte integrante e che assuma le decisioni necessarie alla sua salvaguardia oggi e nel prossimo futuro

Mariangela Bucci per Gruppo consiliare “Insieme per Santa Croce"